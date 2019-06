Il 'caso Prati' approda alla maturità: l'ironia della rete

Da pettegolezzo a fenomeno mediatico. Il 'caso Pamela Prati', con le nozze fantasma e il finto fidanzato Mark Caltagirone (e i finti figli in affido Rebecca e Sebastian), ha tenuto banco per mesi in tv, arrivando ad occupare non solo i talk show di intrattenimento, ma anche i sermoni di esponenti politici come Nicola Zingaretti ("Il Governo è come Mark: litigano, ma non esiste") e Alessandro Di Battista ("Zingaretti è come Mark: non esiste"). E adesso completa l'opera approdando sui banchi della maturità, ovviamente per gioco. Alla vigilia delle prove scritte (previste per mercoledì 19 e giovedì 20 giugno), la rete si scatena infatti con le parodie del toto-traccia con protagonista "la figura di Mark Caltagirone" nella letteratura contemporanea.

(Crediti Immagini: @Viperissima_ Twitter; @Ilmenestrelloh Instagram)