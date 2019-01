Pamela Prati mamma a 60 anni, ora il matrimonio: "Io e Marco ci sposiamo"

Non è mai stata così felice Pamela Prati. La showgirl sta vivendo il momento più bello della sua vita grazie all'amore, quello del compagno Marco Caltagirone - 7 anni più giovane di lei - e quello per i due bambini che hanno preso in affido e che li stanno riempiendo di gioia.

Ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", l'ex star del Bagaglino ha annunciato i fiori d'arancio: "La vita mi ha dato quello che ho sempre desiderato, il vero amore. E questo amore mi ha dato una famiglia e i bambini che abbiamo preso in affido, Sebastian e Rebecca che fa la ballerina. Non bisogna mai arrendersi. Marco è proprio l'amore, ho aspettato tutta la vita lui. Ci stavamo cercando e ci siamo trovati. Ci sposeremo".

Pamela Prati mamma a 60 anni: "Finalmente la famiglia che ho sempre desiderato"

Un grande amore il loro, che hanno saputo riconoscere fin da subito. Marco per lei è l'uomo che ha sempre cercato: "E' un uomo di altri tempi - ha spiegato - io dico veramente che hanno buttato via lo stampo, non ci sono uomini come lui". E insieme sono una famiglia, quella che Pamela Prati ha sempre sognato: "Voglio difendere la mia famiglia e i miei figli da tutto e da tutti. Infatti vivremo tra l'America e la Francia proprio per tutelare la mia famiglia. Sono così orgogliosa di averla che la difenderò sempre".