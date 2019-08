Pamela Prati non torna ad essere Paola Pireddu: “Sono sempre io, un’artista”

Pamela Prati è intervenuta su Instagram per chiarire che nessun cambio di nome arriverà a ridiscutere la sua vita dopo lo scandalo generato dal caso ‘Mark Caltagirone’ e dall’arcinoto matrimonio mai celebrato. “Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più. Son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”: queste sono state le parole attribuite alla Prati che però ha precisato che quelle dichiarazioni sarebbero state travisate, considerata la sua ferma intenzione di restare la donna che è e che è sempre stata.

Pamela Prati fa chiarezza su Paola Pireddu: il messaggio Instagram

“Domani su ‘Oggi’ uscirà una mia intervista, dove a cuore aperto parlo di me, e qualcuno ha travisato scrivendo che io avrei detto addio a Pamela Prati e fare largo a Paola”, ha scritto la showgirl su Instagram all’indomani delle dichiarazioni riportate che facevano anche riferimento all’imminente preparazione di un film sulla sua storia. “Io non posso dire addio a Pamela Prati perché Pamela Prati sono io, come lo sono sempre stata, come sempre sono stata Paola. Io sono sempre io, una donna, un’Artista, Io inesorabilmente Io”, ha concluso la donna, fieramente orgogliosa del suo nome d’arte al momento fermamente legato alla bugia più clamorosa che sia mai stata smascherata.