Pamela Prati ospite di una fiera per sposi, l'attacco di Pietro Tartaglione

Pamela Prati ospite di Nozze in Fiera, il famoso evento dedicato al matrimonio che si svolge ogni anno a Caserta, non è ancora arrivata ma ha già alzato un polverone. A mettere bocca sulla sua presenza al Salone per gli sposi Pietro Tartaglione, che ha commentato la vicenda nelle sue ig stories.

"Quale testimonial migliore per una fiera dedicata al matrimonio? - ha tuonato - Questa si è inventata un matrimonio, dei figli, un marito, un compagno, malattie che avevano queste povere creature immaginarie e giustamente noi la premiamo chiamandola a fare da testimonial ad un evento legato al matrimonio pagandola fior di quattrini. Questo rappresenta appieno la società in cui viviamo: riflettete, ragazzi, perché sembrerà una sciocchezza ma è una cosa molto seria. Detto ciò, tutta la mia stima a Pamela Prati: brava, bravissima, continua a lucrare su questa situazione, fai benissimo perché per tua fortuna viviamo in un paese di imbecilli, in una società che non conosce meritocrazia alcuna quindi brava Pamela, bravissima. Qui siamo un gregge di pecore, niente di più e ci meritiamo questo".

Un duro sfogo durato appena 24 ore. Tartaglione, infatti, sempre su Instagram ha fatto un passo indietro: "C'è stata una frase che non era corretta. Quando dico che si è inventata delle malattie, non risulta essere vero. Ci tenevo a fare queste precisione. Stasera guarderò la puntata di 'Non è l'Arena' già andata in onda, la guarderò con attenzione perché pare ci siano delle cose che non so. Tramite amicizie in comune ho saputo che è rimasta dispiaciuta dalle storie che ho fatto ieri e mi dispiace perché è una donna adulta che prima di queste vicende godeva di tutta la mia stima. Spero di ricredermi su questa persona. La mia non era una polemica riferita a lei, ma alla macchina organizzativa che c'è dietro". E chissà se quel giorno, ci sarà anche Pietro in prima fila e battere le mani a Pamela Prati...