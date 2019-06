Pamela Prati dopo lo scandalo Mark Caltagirone: "Sto male, sono dimagrita tantissimo"

Pamela Prati sta provando a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera dopo lo scandalo Mark Caltagirone. Un fidanzato mai esistito, un matrimonio finto, come i due bambini presi in affidamento, ma soprattutto una bufera mediatica senza precedenti pesano sulle spalle della showgirl.

Voltare pagina non è semplice, soprattutto perché i dubbi nei suoi confronti sono tanti, anche se lei continua a dichiararsi una vittima. "Sono una donna che si è offerta senza difese al sogno della sua vita - ha spiegato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi - Mi è stata paventata la possibilità di realizzare tutto ciò che non ho avuto: una famiglia, dei figli. Cosa potevo fare se non sperare, anche contro l'evidenza dei fatti, che fosse tutto reale?". Di reale, invece, non c'era nulla ma l'ex star del Bagaglino assicura di essere caduta in una trappola: "Hanno detto che avrei messo in piedi tutta questa bugia perché avevo bisogno di soldi, ma in realtà ci stanno guadagnando tutti quelli che da due mesi parlano di me, dal mattino alla sera, in tv. Non ho inventato niente - ha detto ancora - sono l'ennesima vittima. Le faccio una domanda: perché, quando a Live-Non è la D'Urso intervistano tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, con un sistema che si ripete da dieci anni, gli altri sono vittime e io no? Il motivo è che ho parlato in tv di matrimonio e figli? Ma, quando l'ho fatto, è perché ci credevo e volevo condividere la mia gioia. Per una volta".

Pamela Prati, lo sfogo dopo lo scandalo Mark Caltagirone: "Sto male"

Ha creduto a tutto perché fragile e ancora adesso, dopo tutto, non riesce ancora a dimenticare quell'uomo che non esiste: "Ho creduto di avere una famiglia e invece non ho niente, non ho dimenticato questo uomo che credevo esistesse. Pensare che non ci sia più questa persona che mi scriveva tutti i giorni mi lacera il cuore, l'amore non va via così e io penso di essere innamorata ancora, devo elaborare quello che è successo". E poi ancora: "Ho creduto a un sogno e ritrovarmi in questa situazione è un incubo. Sono dimagrita tantissimo, sto male, vorrei ritrovare me stessa, sto ritrovando l’amore della mia famiglia e degli amici dai quali ero stata allontanata, vorrei che il mio pubblico mi stesse vicino e capisse che sono stata ingenua, fragile, incosciente, ma mai in malafede. Il mio bisogno d'amore mi ha ucciso".

Una favola ben impacchettata. Da chi? Pamela Prati ha forti dubbi sulle ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ma non se la sente di sparare sentenze e soprattutto non riesce a credere che dietro a Mark Caltagirone ci sia una donna: "Penso si un uomo molto colto e preparato. Ecco, lo vorrei guardare in faccia, dargli uno schiaffo a nome di tutte le donne per aver giocato con i miei sentimenti e avermi rovinato la vita".