L'indiscrezione: "Pamela Prati tronista a Uomini e donne"

Pamela Prati tronista a Uomini e donne? L’indiscrezione è del settimanale Vero, secondo cui la showgirl finita al centro delle polemiche dopo il caso Mark Caltagirone salirebbe “sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa!”.

In attesa di scoprire se si tratta soltanto di voci oppure se l’indiscrezione troverà prima o poi qualche conferma, è chiaro che il polverone mediatico sollevato dalla vicenda del matrimonio della showgirl sarda non accenna a diminuire e sembra destinato a non esaurirsi con l’arrivo dell’estate e la fine della stagione tv, in attesa della prossima.

"Pamela Prati tronista a Uomini e donne": l'indiscrezione

L’ex regina del Bagaglino quindi potrebbe sedersi sul trono del programma di Maria De Filippi per cercare un compagno in carne ed ossa, lasciandosi alle spalle l’inesistente Mark Caltagirone (e le polemiche).

Sul caso che ha monopolizzato gossip e tv nelle ultime settimane non è stata fatta ancora del tutto chiarezza e restano tanti i punti oscuri, le incongruenze, le contraddizioni, tra dichiarazioni ad effetto, mezze ammissioni e smentite.