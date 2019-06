Dopo le polemiche, Pamela Prati torna a divertirsi: il selfie in barca con Valeria Marini

Per lasciarsi le polemiche alle spalle, Pamela Prati ha pensato di passare qualche ora in libertà al mare insieme all’amica Valeria Marini. Le due ex star del Bagaglino sono comparse in una Instagram story pubblicata sul profilo di Prati per augurare ai follower una buona estate “stellare” in occasione del solstizio di giugno.

Nel pieno dello scandalo creato dal “caso Caltagirone”, Valeria Marini è stata una delle poche persone del mondo dello spettacolo a schierarsi sempre a fianco di Pamela Prati, difendendola pubblicamente.

Intervistata nei mesi scorsi dal settimanale Oggi, la showgirl era corsa in supporto dell’amica: “Non posso pensare che sia tutta una finzione, è una donna incapace di ordire trame simili… La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile”. Per la Marini, Pamela Prati non si meritava “di trovarsi in una situazione simile, non ha malizia”.

Pamela Prati torna su Instagram: la foto della "rinascita"

In attesa di vedere se ci saranno eventuali sviluppi in merito alla vicenda, sui suoi social Pamela Prati ostenta tranquillità. L’ultimo post su Instagram, accompagnato da una fotografia che la vede in piedi, in costume da bagno, di fronte a un albero, è una lunga citazione attribuita ad Anna Magnani: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso”.