Uomini e Donne, Pamela Barretta prima e dopo (FOTO)

E' una delle Dame più belle del Trono Over di Uomini e Donne. Ma come era Pamela Barretta qualche anno fa, prima di partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi? A rivelarlo sono alcune vecchie foto che lei stessa ha condiviso sul suo profilo Instagram nel 2015. Scatti che la raccontano più giovane di qualche anno ma altrettanto sexy.

Uomini e Donne, ecco Pamela da giovane

Lunghi capelli lunghi (che oggi arrivano fino alla spalla), labbra carnose e grandi occhi da cerbiatta, così si presentava Pamela quattro anni fa. E che faranno chiacchierare quanti la accusano di aver fatto ricorso a qualche ritocchino. I lineamenti sono gli stessi, ma di certo c'è che il seno sembra lievitato.

Una bellezza, la sua, che non è passata inosservata alla tv. Classe 1984, direttrice di un’accademia dedicata alla formazione professionale di estetisti e parrucchieri a Brindisi e mamma di un ragazzo adolescente avuto da giovanissima, Pamela è approdata a Uomini e Donne da qualche anno in cerca di un grande amore. E sembrava averlo trovato in Enzo Capo, ultimo compagno conosciuto nella trasmissione di Canale 5. Ma, dopo alti e bassi, la loro relazione sta attraversando un momento di crisi, come raccontato proprio nella puntata in onda ieri pomeriggio.