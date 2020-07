Un patto col diavolo, la prova costume di Federica Panicucci (a 52 anni) è pazzesca

La bellezza non ha età. Soprattutto se ti chiami Federica Panicucci. A 52 anni la conduttrice sfoggia una forma fisica da teen ager. E fa il pienone di complimenti da parte dei follower. In vacanza a Forte dei Marmi, suo tradizionale buen retiro, insieme al compagno Marco Bacini, la timoniera di Mattino 5 ne approfitta per fare qualche scatto in spiaggia in bikini. E il risultato è strepitoso.

Federica Panicucci, prova costume da urlo

Costume bianco, capelli raccolti e silhoutte impeccabile: il corpo ben tornito è quello di una ragazzina, come sottolineano i tanti fan, che si domandano quali possono essere i suoi segreti di bellezza. A scattare le immagini è probabilmente il fidanzato Marco, nove anni più giovane e sempre pronto a scrivere dediche d'amore sui social per la compagna.

I segreti di bellezza di Federica Panicucci

Più che un elisir di lunga avvenenza, Federica ha spiegato in passato di condurre una vita molto disciplinata in quanto ad alimentazione ed allenamento. "Il merito è anzitutto della natura: sono nata magra e longilinea", ha raccontato senza ipocrisie, però "Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport".

Ecco dunque il suo piano di allenamento: "Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi anni: quando sono nati i figli uno dopo l’altro, avevo smesso, non avevo la forza". Spazio poi all'alimentazione: "Mi sveglio alle 5.40. Inizio con una colazione lunga per darmi la spinta, con yogurt, caffè, integratori, fette biscottate e marmellata. A metà mattina, snack di cioccolato fondente o mandorle, poi, pranzo ricco. Cena molto leggera".

"A cinquant'anni -ammette - devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi… Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine. La rinuncia che mi pesa di più? Mangerei quintali di pizza. Mi limito". E i sacrifici portano risultati.