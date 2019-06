Federica Panicucci a New York con i figli (senza Marco Bacini): tutte le foto

Vacanza all'insegna degli affetti per Federica Panicucci. Terminata con successo l'ultima stagione di 'Mattino Cinque', la conduttrice vola a New York insieme con i figli Sofia e Mattia, per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni professionali. E il suo Marco Bacini dov'è? "A lavorare", risponde lui su Instagram, per spegnere ogni pettegolezzo su una papabile crisi di coppia.

Federica Panicucci mamma chioccia in vacanza

E' una Panicucci in veste di mamma chioccia quella che si immortala via social. La vacanza del trio scivola via tra momenti di divertimento e gite culturali. Ed eccola dunque Federica mentre accompagna i ragazzi (avuti da Mario Fargetta, il dj a cui è stata legata per nove anni fino al 2015) a Ground Zero, a visitare il museo dedicato ai caduti dell'undici settembre. Poi è tempo di andare a Central Park, dove godersi una passeggiata spensierata in bicicletta. Infine, la cena, in una delle tradizionali steakhouse della città.

...E Marco Bacini non c'è

Assente giustificato è Bacini, l'imprenditore a cui la presentatrice è legata da tre anni e mezzo (e con cui dovebbe convolare presto a nozze), che non è potuto volare dall'altra parte dell'oceano per motivi professionali. E così Federica si gode i suoi cuccioli in totale solitudine.