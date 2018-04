Paola Barale vuota il sacco: "Io e Raz non ci parliamo" e spiega perché

Paola Barale è stata ospite di Cristina Parodi a Domenica In e ha vuotato il sacco: ha raccontato com'è oggi il suo rapporto con Raz Degan. L'amore tra Paola e Raz ha fatto sognare un po' tutti: lui dal fascino tenebroso e avvincente, lei misteriosa e trasgressiva. Belli ma soprattutto particolarmente affiatati: quando Paola Barale e Raz Degan si sono lasciati sulla loro storia è caduto un velo di silenzio. A tanti anni dalla rottura, Paola Barola torna a parlare del suo ex compagno: "In questo momento non ci parliamo, va a periodi, ci vogliamo bene e abbiamo due vite separate felici".

Perché Paola Barale e Raz Degan non si sono mai sposati?

Paola Barale ha risposto anche sul mancato matrimonio con Raz Degan. La showgirl ha risposto dunque alla domanda della conduttrice, Cristina Parodi, e ha messo le cose in chiaro: "Non l'ho mai sposato perché non penso che Raz ne avesse tanta voglia... io amo il matrimonio però non era un desiderio primario, io e Raz avevamo un'intesa meravigliosa, facevamo tante cose, ci sentivamo comunque appagati. Forse se ci fossimo sposati ci saremmo lasciati anche prima".