Paola Barale incinta a 51 anni? La verità a ‘Mai dire talk’

(Paola Barale racconta come è stata costruita la fake news sulla sua prossima maternità)

“E’ una fake news”: così Paola Barale ha smentito categoricamente le voci circolate nelle ultime ore sulla sua presunta gravidanza.

La showgirl lo ha fatto nella prima puntata della trasmissione ‘Mai dire talk’ in onda su Italia Uno, spiegando di essersi voluta prestare alla costruzione della bufala inerente la sua dolce attesa per far capire quanto sia importante non credere a tutto ciò che nasce dal web.

Paola Barale incinta? “E’ una fake news”

Paola Barale, 51 anni, ha spiegato come l’idea di decidere di inventare la notizia della presunta maternità sia nata da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che ritraeva un bambino accanto a un cagnolino.

Da lì alcune testate hanno lanciato il sospetto sulla maternità, mostrando delle immagini che la vedevano impegnata in un ospedale prima e in un negozio per bambini poi.

Barale ha quindi confermato che era tutto architettato a tavolino con la complicità dei Gialappi che nel corso della trasmissione hanno mostrato le immagini girate insieme alla showgirl che entrava in un ospedale pediatrico e poi in un negozio per bambini.