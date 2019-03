Paola Caruso mamma, le prime immagini del piccolo Michele

Paola Caruso fa le presentazioni ufficiali del suo Michelino, nato domenica. Le prime immagini del bimbo sul magazine di "Pomeriggio Cinque", che racconta anche il parto e tutte le emozioni della showgirl legate alla nascita del suo primo figlio, per il quale sogna un futuro meraviglioso all'insegna dell'amore. Capelli neri e quanti, il piccolo è un concentrato di bellezza e bontà.

In clinica il padre del bambino non si è presentato. Paola, infatti, è stata lasciata dal compagno Francesco Caserta subito dopo aver scoperto di essere incinta. Pare che questa fosse l'ultima possibilità che la showgirl era disposta a dare al padre biologico. Una battaglia, anche mediatica, che non accenna a placarsi.

Sotto la cover di "Pomeriggi Cinque" dedicata a Paola Caruso e al suo Michele