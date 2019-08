Paola Caruso dice no al Grande Fratello Vip per non separarsi da suo figlio

Paola Caruso per il momento ha occhi soltanto per il figlio Michelino e ancora non si sa quando tornerà in tv. Di certo sappiamo dove non sarà: all’edizione spagnola del Grande Fratello Vip.

A confermarlo è lei stessa in un’intervista al settimanale Mio, al quale ha raccontato di essere stata contattata dalla produzione del Gran Hermano Vip ma di aver deciso di dire no.

La showgirl infatti non vuole separarsi dal suo piccolo Michelino, nato lo scorso marzo. Madre single, Paola Caruso sta crescendo da sola il bambino, dopo la fine della sua storia con Francesco Caserta, che lei sostiene essere il padre di Michelino (e di dice pronta a fare il test del Dna per certificare la paternità del bambino, qualora fosse necessario).

Paola Caruso rifiuta il Grande Fratello Vip spagnolo per stare con il figlio

“Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità. Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà”.

Paola Caruso vive a Milano mentre le sue due madri, quella adottiva e quella biologica ritrovata poco tempo fa grazie a Barbara D’Urso, vivono entrambe in Calabria.

La ex Bonas di Avanti un altro aveva in passato già partecipato a un reality in Spagna: nel 2017 era stata tra i protagonisti di Supervivientes, la versione iberica dell’Isola dei Famosi.