Paola Caruso operata d'urgenza: "Ci mancava questa"

Paola Caruso ha documentato, attraverso delle stories, quanto le è accaduto nelle ultime ore. L’ex bonas, in dolce attesa, è stata vittima di un piccolo incidente nel corso della finale di Pechino Express.

Per assistere all’elezione della coppia vincitrice di questa edizione del reality, infatti, i concorrenti eliminati hanno organizzato una serata in un locale di Milano. Quando, però, Costantino della Gherardesca ha fatto i nomi di Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, tra gli eliminati è scoppiato l’entusiasmo e Paola Caruso ci ha rimediato una borsettata sul naso.

Inizialmente si pensava non fosse nulla di grave, ma più tardi è stata la diretta interessata a comunicare, con diverse stories su Instagram, di essersi dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico al naso.

“Ieri sono stata operata d’urgenza a Roma dal mio chirurgo di fiducia”, ha scritto l’ex Bonas su Instagram. “Ci mancava questa – ha aggiunto in un’altra stories - però, l’importante, è che mi hanno messa a posto”.

Infine la Caruso ha ringraziato tutti i fan che in questi giorni le hanno dimostrato grande affetto: “Grazie a tutti mi avete scritto in molti per sapere le mie condizioni di salute dopo l’incidente di giovedì di Pechino Express”.