Paola Caruso incinta, la mamma dell’ex compagno scrive a Barbara d’Urso: il velenoso botta e risposta

(Barbara d'Urso legge la lettera della madre di Francesco Caserta)

La vicenda di Paola Caruso, incinta e lasciata dal padre del figlio che sostiene essere scappato dopo la scoperta della gravidanza, continua ad essere argomento di discussione nel salotto di Domenica Live.

Tornata nella trasmissione di Barbara d’Urso, la Bonas di Avanti un altro ha avanzato una nuova ulteriore accusa al suo ex compagno Francesco Caserta che, stando al suo racconto, avrebbe già un altro figlio di 9 anni mai riconosciuto.

“Ho le prove di quello che dico, ho anche visto questo bambino. Parlo con la madre di questo bambino, che è il fratello di mio figlio. Il bambino sa chi è il padre e ogni tanto lo vede. Ma io quando stavo con Francesco ero all’oscuro di tutto”, ha affermato la donna aggiungendo di avere altre novità sull’uomo da volere affrontare nelle sedi opportune.

La lettera della madre di Francesco Caserta a Barbara d’Urso

Nel corso dell’intervista di Paola Caruso, Barbara d’Urso ha letto la lettera che la madre dell’ex compagno ha scritto alla conduttrice, testo con cui la donna ha voluto smontare punto per punto le accuse mosse dalla ex concorrente di Pechino Express.

A detta della madre di Francesco, lei non si sarebbe mai intromessa nella storia d’amore tra il figlio e Paola. Al contrario sarebbe stata proprio Paola a offendere la ex suocera e la sorella di Francesco, accuse che l’ospite di Barbara d'Urso ha fermamente respinto in diretta a Domenica Live.