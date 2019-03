Paola Caruso mamma: è nato Michele

Paola Caruso è diventata mamma. E' nato Michele Nicola, il primo figlio della showgirl. Ad annunciarlo Simona Ventura, che su Instagram ha dedicato alla sua amica un emozionante post: "Un'amicizia indissolubile - ha scritto Super Simo accanto a una loro foto di qualche anno fa sull'Isola dei Famosi - Congratulazioni! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie".

E oltre ad avere tante zie, il bimbo ha già tantissimi fan. I follower di Paola stanno inondando il suo profilo di auguri e messaggi pieni di affetto per lei e per il piccolino.

Non è stata una gravidanza semplice per la Caruso, che in questi mesi si è dovuta difendere dalle accuse del papà del bambino, il suo ex compagno Francesco Caserta, che l'ha lasciata poco dopo la notizia dell'arrivo di un figlio. Adesso però non c'è più tempo per le polemiche, ma solo per l'amore più grande della sua vita.