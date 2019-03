Paola Caruso in lacrime dopo la nascita del figlio: “Il brutto del parto è stato suo padre”

(Paola Caruso presenta il figlio Michele Nicola alle telecamere di Domenica Live)

Il piccolo Michele Nicola ha solo nove giorni e già è stato protagonista di un servizio televisivo mandato in onda a Domenica Live, trasmissione di quella che la sua mamma Paola Caruso ha già indicato come ‘zia Barbara’.

“E’ la cosa più bella del mondo”, ha raccontato commossa la ex Bonas di ‘Avanti un altro’ alle telecamere della trasmissione che l’hanno raggiunta in ospedale poco prima di essere dimessa. Tuttavia, l’emozione per la nascita del suo primo figlio è stata inevitabilmente segnata dalla situazione personale con il padre del bambino, con i cui i rapporti continuano ad essere molto complicati.

Paola Caruso, il messaggio per il padre del figlio poco prima del parto

“La cosa brutta del mio parto è stato il padre”, ha affermato Paola Caruso spiegando che a poche ore dalla nascita del bambino, ha voluto subito rendere partecipe l’uomo: “Gli ho scritto un messaggio, gli ho detto che ero in travaglio. Lui d’istinto mi ha scritto: ‘Sì, vengo subito’. Ma poi mi ha mandato un messaggio un suo amico e mi ha detto che non poteva venire”, ha confidato la Caruso che, ha affermato tempo fa, ricorrerà al test del DNA per far valere i diritti del suo bambino, Michele Nicola in onore del padre adottivo.