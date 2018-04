“Non tolgo le costole, ma aumento il seno”: Paola Caruso e la polemica a Pomeriggio 5

Paola Caruso è stata ospite in collegamento con lo Barbara d’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 per annunciare di essersi decisa ad affrontare un intervento al seno.

“Vorrei essere più magra e avere una sesta” aveva detto tempo fa la ex Bonas di 'Avanti un altro', nota per il suo fisico prorompente che non lesina di rendere ancora più appariscente grazie alla chirurgia estetica.

Accantonata l’idea di togliere le costole per apparire più magra, Paola Caruso ha annunciato di aumentare il seno, perché – ha spiegato - “così l’effetto ottico è uguale”.

L’affermazione è bastata per alimentare un botta e risposta con la giornalista del settimanale Chi Patrizia Groppelli, presente in studio.

“Certe volte non ti si può sentire. Non dai un bell’esempio. Dicendo che vuoi toglierti le costole per sembrare più magra davanti a due milioni di persone hai fatto una figuraccia” ha commentato l’ospite del programma che ha accusato la soubrette di “dire cose senza senso”.

“Si parla di te solo per la chirurgia plastica… Parla di te, dicci quanto costa un litro di latte, per esempio” è stata l’ulteriore provocazione della Groppelli alla quale la Caruso ha replicato guadagnandosi un “brava Paoletta mia!” di Barbara d’Urso.