"Uno choc uscire dalla Casa", Paola Di Benedetto e l'emergenza coronavirus dopo il Gf Vip

"È stato uno shock rientrare nel mondo vero, prima di arrivare in studio ho visto tutte queste persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film. Spero di non aver detto nulla fuori luogo nella Casa… mi scuso in anticipo". E' con queste parole che ieri sera Paola Di Benedetto è tornata a salutare i follower su Instagram dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Entrata in un momento in cui la normalità era all'ordine del giorno, è uscita dalla Porta Rossa in piena emergenza coronavirus, con tutte le misure anti-contagio imposte dal Governo in atto. Non a caso adesso Paola di trova a Vicenza con la famiglia, mentre l'adorato fidanzato Federico Rossi, cantante dell'ex duo 'Benji e Fede', sta trascorrendo la quarantena nella sua città natale, a Modena.

Visibilmente frastornata, Paola è riapparsa sui social per ringraziare i fan per averla sostenuta durante la sua avventura nella Casa. L’ex gieffina ha subito confessato di non aver ancora avuto occasione di vedere di persona Federico. "Se all’inizio mi avessero chiesto di immaginare come sarebbe potuta andare questa avventura mai avrei pensato a tutto questo - ha dichiarato a proposito della vittoria - Mai avrei pensato di vivere così intensamente dentro a quelle quattro mura ne di riuscire a tirare fuori tutto ciò che porto qui dentro e raccontarvelo. Mi siete mancati tantissimo, il mio cuore da oggi è con voi: andrà tutto bene". Impossibile per i fan non avanzare qualche domanda a proposito del fidanzamento con Rossi: "Il matrimonio? Con calma ragazzi", ha precisato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad accoglierla al suo ritorno - seppur virtualmente - tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi Filippo Nardi, conduttore con cui Paola ha condiviso l'esperienza all'Isola dei Famosi: "Grande! Ti meriti tutto questo! Hai fatto un figurone! Sono fiero di te e ti voglio tanto bene". A fare eco anche l'ex naufraga Nadia Rinaldi: "Bella brava ma sopratutto grande educazione. Fuori è incubo tesoro. Stiamo vivendo tutti un Grande Fratello forzato, ma ci aiuterà a capire che i valori, l’amore, gli abbracci e la famiglia sono e saranno sempre la nostra forza. Ti meriti questa vittoria e poi lasciatelo dire... La tua bellezza ha soppresso chiunque".