Paola Di Benedetto e Federico Ross insieme nella prima foto: le critiche da alcune fan

Qualche settimana fa era stato il settimanale Chi a beccarli insieme, ma ora ci pensano loro a pubblicare foto e storie Instagram che confermano la nascita di una relazione.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si trovano insieme in vacanza a Santorini e le cene a due, le risate, la complicità mostrata sui rispettivi account hanno fatto da preludio all’immagine che per la prima volta li ha mostrati insieme sui social.

“Con una bella fanciulla in vacanza :)” ha scritto il cantante 24enne del duo Benj e Fede, didascalia che ha ufficializzato la storia con la ex Madre Natura (23 anni) finalmente felice dopo l’addio a Francesco Monte.

con una bella fanciulla in vacanza :) Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: Lug 29, 2018 at 4:03 PDT

Paola Di Benedetto e Federico Rossi insieme: la reazione delle fan di Benji e Fede

La serie di condivisioni social da parte della neocoppia formata da Paola Di Benedetto e Federico Rossi non è stata accolta con lo stesso entusiasmo da parte di tutti i follower (oltre un milione) del cantante modenese.

In particolare, sono state alcune delle fan del giovane, sempre molto attente anche alla vita privata del ragazzo in coppia artistica con Benjamin Mascolo, ad esprimere critiche rispetto alla storia appena nata con la De Benedetto.

“L'amore è altro, io non vedo innamorato nessuno dei due ma solo tanta voglia di apparire da parte di entrambi... Parlare di amore mi sembra esagerato”, scrive qualcuna; “Tra due settimane lei sarà con un altro” è il commento di qualcun altro, che si aggiunge a quanti sospettano che la storia sia in realtà tutta una questione di pubblicità (“Quello che deve farvi riflettere, sono i follower di Paola che aumentano a vista d'occhio!!Lei non si sarebbe mai messa con uno con pochi follower!!”).

Ma accanto alle molte critiche, c’è anche chi sta lasciando pensieri positivi per entrambi, liberi di vivere come credono una relazione che adesso ha tuta l’aria di essere serena e appagante.

“Perché dovete scrivere tutti questi commenti brutti? Ma si possono fare una vita questi ragazzi? Sono felici così come sono, non c'è bisogno di prendersela così tanto per aver visto una foto con una ragazza. Se loro sono felici con le loro fidanzate, dovreste essere felici per loro, anziché incavolarvi per nulla”, è l’invito scritto da una fan giudiziosa, seguita da molte altre che, a questo punto, dovranno solo accettare la volontà dei ragazzi.