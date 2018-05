Paola Di Benedetto in lacrime: "Ho creduto potesse cominciare una storia importante"

Paola Di Benedetto si è lasciata andare anche alle lacrime durante l'intervista negli studi di Verissimo di sabato 19 maggio. L'ex naufraga ha raccontato in tv, la fine della sua storia d'amore con Francesco Monte. I due si sono conosciuti in Hounduras per la partecipazione all'Isola dei Famosi. Quando entrambi sono stati eliminati dal reality hanno iniziato a fare sul serio, proseguendo quella che era la conoscenza affrontata sull'isola prima che Francesco Monte fosse travolto dallo scandalo "canna-gate".

Francesco Monte lasciato in tv da Cecilia Rodriguez

"Quella di Cecilia è stata una mazzata tremenda, un lutto". Così Francesco Monte ha commentato nei giorni scorsi la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez che nella casa del Grande Fratello si è innamorata di Ignazio Moser con il quale ha iniziato prima una storia e poi una convivenza. Poco dopo la rottura Francesco è partito per l'Isola e ha conosciuto Paola.

"Ho pensato sarebbe nata una bella storia d'amore"

"E’ stata una cosa breve ma molto forte, ogni giorno con lui ne valeva almeno 10 - ha commentato Paola Di Benedetto a Silvia Toffanin - Le emozioni con lui sono state amplificate. Io ho creduto veramente potesse cominciare una storia importante. Una sera ci siamo fissati negli occhi e io sono scoppiata a piangere perché non avrei mai creduto di provare delle emozioni così forti per una persona dopo una storia di quattro anni". Ha concluso: "Credo che debba metabolizzare tante situazioni ancora nella sua vita, pensavo che sarebbe stato difficile ma che ce l’avremmo fatta… Io aspettavo delle conferme che non sono mai arrivate".