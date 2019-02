Dopo la foto sexy su Instagram, parla l'ex moglie di Claudio Baglioni: "Non mi aspettavo questo clamore"

La foto sexy di Paola Massari pubblicata su Instagram ha fatto il giro del web ma la stessa ex signora Baglioni che non si aspettava tutto il clamore che ha suscitato. "E' stata una risposta ironica di pancia alla mia pancia", ha spiegato al Corriere del Veneto. La foto stata la risposta social alle battute dei comici Pio e Amede, che avevano ironizzato sulla canzone "Questo piccolo grande amore", sostenendo che "sono passati 47 anni, la ragazza con la maglietta fina ora tiene la pancera".

"Guardi, è una cosa che è andata al di là delle mie aspettative. Tra l’altro, l’ho postata su Instagram, dove ho meno seguito rispetto a Facebook… Mi creda, non pensavo proprio che si scatenasse questo baillame", racconta Massari, che conferma di essere proprio lei la "musa" ispiratrice per quella canzone ma poi chiarisce: "Anche se la parola 'musa' non mi piace affatto. E' assolutamente riduttiva" perché "di quel periodo mi piace ricordare l’essere accanto, il confronto, l’affinità sia musicale che letteraria. Essere indicata solo come 'musa' credo riduca l’importanza del vissuto mio e di Claudio in quel periodo".

L'anno scorso, sempre a mezzo social, Paola Massari difese l'ex, replicando per le rime ai critici musicali che asannavano Baglioni quando invece per anni lo avevano considerato in maniera negativa: "Non ci avevo più visto. Lo avevano criticato per anni, lo avevano ridotto a un cazzone inadeguato al suo tempo e alla sua stessa intelligenza. Mi creda, fu vera censura...".

Una censura che in diverse occasioni ha investito anche lei stessa, in quanto moglie di Baglioni. Però, aggiunge: "Io non devo difendere Claudio. Lui sa farlo benissimo da solo. Però sono stata parte attiva e costante della sua creazione e quell’apoteosi tardiva mi dette fastidio".