Paola Perego, il passato segnato dagli attacchi di panico: “Con Andrea Carnevale fingevo”

Il titolo del libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’ dice molto dell’angoscia raccontata in quelle pagine da Paola Perego, vittima per anni di frequenti attacchi di panico che hanno segnato la sua esistenza fin da giovanissima. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi la conduttrice è tornata sull’argomento, raccontando come solo grazie a un lungo percorso di analisi sia riuscita a sconfiggere un problema che lei definisce un ‘mostro’, libera finalmente di godere delle gioie della vita e del regalo più bello: la nascita del suo nipotino.

Oggi Paola Perego è felicemente sposata con Lucio Presta. Fino al 1997 la conduttrice è stata moglie dell’ex calciatore Andrea Carnevale, da cui ha avuto due figli, Giulia e Riccardo, e anche a lui ha fatto riferimento parlando della sua esperienza con gli attacchi di panico, comparsi per la prima volta a 16 anni. “I farmaci mi facevano compagnia anche da moglie, come negli studi televisivi”, ha raccontato Paola ricordando il periodo del suo primo matrimonio, “Con Andrea fingevo, ma con le crisi notturne la maschera è crollata. Lui era scettico, sembrava non capire, come accade spesso a chi non vive e conosce il motivo”.

Sudore, tremore, battito accelerato erano i segnali della paura che “Mi prendeva lo stomaco. Il fisico andava in modalità pericolo (…) non sentivo, non vedevo, ero certa di morire di lì a poco”, ha raccontato ancora la conduttrice che oggi può con sollievo raccontare la vera Paola, una donna che ha vinto la sua battaglia contro “il mostro” e si definisce pazza d’amore per il nipotino Pietro. “Non penso a quello che mi manca”, la sua conclusione: “Ringrazio sempre per quello che ho”.