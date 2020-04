Incidente per Paola Perego, la conduttrice finisce in stampelle

Colpo di sfortuna per Paola Perego, che non solo è costretta a restare in casa per l'emergenza coronavirus, ma adesso anche con le stampelle. "Niente mondiali per la Perego" ha scritto ironicamente su Instagram dopo l'infortunio, senza però specificare come è successo.

A tranquillizzare fan e amici, ci hanno pensato i suoi occhi sorridenti a prova di mascherina. "Distrazione del quadricipite" ha fatto sapere la conduttrice tra i commenti, dove in tanti le fanno gli auguri di pronta guarigione, come Sergio Friscia, Rita Dalla Chiesa, Paola Turci, Samantha De Grenet. Ora dovrà stare a riposo e poi fare una terapia specifica.

Questo infortunio non ci voleva, ma almeno è riuscita a festeggiare senza stampelle il suo compleanno, la settimana scorsa: "Quest'anno il mio compleanno capita di venerdì 17, di un anno bisestile, nel bel mezzo di una pandemia globale - ha scritto - Se siamo tutti d'accordo questo lo congeliamo e festeggiamo il 17 aprile 2021, cosi con la scusa recupero anche un anno".