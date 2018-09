Paola Perego: “Dicono che lavoro perché sono la moglie di Lucio Presta? Io ci rido... ”

Paola Perego e Lucio Presta sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo.

Conduttrice Rai lei, agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo lui, i due stanno insieme da circa 21 anni e ieri, in occasione dell’evento ‘Il Tempo delle Donne’ organizzato dal Corriere della Sera, hanno rilasciato insieme un’intervista per parlare del loro rapporto che inevitabilmente si mescola con quello professionale.

“Siamo come Sandra e Raimondo, lui brontola sempre”, ha scherzato la conduttrice a cui ha fatto eco il marito altrettanto ironico: “La Perego ha tanti pregi. È una moglie fantastica nel senso che ti fa vedere i sorci verdi! Non spegne mai le luci, non chiude mai le porte, ti ordina la colazione a letto da 21 anni...”.

Qual è il segreto per stare insieme da 21 anni? “Non darsi mai per scontati, non cadere nell’abitudine”, ha affermato ancora Perego prima di spiegare come ormai si rapporti con le voci che circolano per screditare la sua professionalità.

“Lavoro grazie a Lucio Presta? Prima mi imbestialivo, ora rido”

“Adesso rido, mi ha fatto imbestialire per tanti anni”, ha risposto la conduttrice alla domanda su come si rapporti con le insinuazioni sul suo conto che sostengono lavori solo grazie al marito. “Lo dicono da sempre… Dicessero quello che vogliono… Le cose più importanti della vita sono gli affetti, la famiglia , la salute, i figli…”.

“Ho cambiato l’elenco delle priorità dopo grandi dolori professionali”, ha aggiunto ancora la presentatrice Rai: “Adesso prendo tutto con maggiore leggerezza. E’ stata dura, faticosa e dolorosa”.

Quanto alle amicizie nel mondo dello spettacolo, la coppia Presta – Perego ne ha abbastanza, o meglio, poche ma buone: “Amici nel mondo dello spettacolo ne abbiamo diversi. Lorella Cuccarini, Simona Ventura, persone vere che quando si spegne la telecamera sono come tutti noi”, hanno spiegato.

Tra loro anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis molto spesso bersaglio degli hater che l’accusano di ostentare troppo la sua vita agiata sui social. “Lei si diverte, lo fa apposta”, il commento di Paola Perego: “Dice ‘vediamo quanti haters mi rispondono oggi…”.