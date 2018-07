Paola Perego diventa nonna: la figlia Giulia aspetta un figlio

Paola Perego diventa nonna. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram di Giulia Carnevale, figlia della conduttrice Rai e dell’ex calciatore Andrea Carnevale, che aspetta un bambino dal fidanzato Filippo Giovannelli.

“6 mesi dopo ci facciamo conoscere”, ha scritto la ragazza 26enne in calce alla foto che la mostra mentre prende il sole in riva al mare con un bellissimo pancione in vista.

Giulia Carnevale ha deciso di rendere pubblica la lieta notizia al sesto mese di gravidanza, come si evince dalla didascalia, subito commentatta da decine di messaggi di auguri.

La presentatrice del programma 'Non disturbare', attualmente in onda su Rai 1, avrà così la gioia di abbracciare il suo primo nipote all’età di 52 anni.

Chi è Giulia Carnevale

Giulia Carnevale è la primogenita di Paola Perego e Andrea Carnevale. Ha un fratello, Riccardo, nato anche lui dal matrimonio della conduttrice con l’ex calciatore. Laureata in Economia, non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo.

Paola Perego e la figlia Giulia hanno un ottimo rapporto: la 26enne non esitò a difendere pubblicamente la madre quando fu chiuso il suo programma 'Parliamone Sabato', dopo la famosa polemica riguardante la lista sulle donne dell'est.

La conduttrice, dopo il primo matrimonio con Andrea Carnevale, è felicemente sposata con l'agente Lucio Presta dal 2011.