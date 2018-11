Paola Perego è diventata nonna: ‘Benvenuto Pietro’

Paola Perego è diventata nonna. Il 24 novembre è venuto alla luce il nipotino Pietro e la conduttrice ha condiviso l’immensa emozione con i fan. Il piccolino è il frutto d’amore di Giulia Carnevale (figlia della Perego) e del compagno Filippo Giovannelli.

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo pugno, l’ha catturato per sempre (Gabriel Garcia Marquez) Benvenuto Pietro 24/11/2018”, ha scritto Paola Perego accanto ad una foto insieme al genero, entrambi in camice verde e cuffia.

Immediati gli auguri dei colleghi e degli amici su Instagram, molti dei quali la chiamano subito ‘nonna Paola’. Anna Tatangelo, Melita Toniolo, Salvo Sottile, Lorella Cuccarini, Rita dalla Chiesa, Cistanza Caracciolo, Amadeus e tanti altri ancora hanno lasciato un dolce messaggio per Paola Perego, per Pietro e per i suoi genitori.