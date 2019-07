Matrimonio da favola per la modella Paola Turani

Si è sposata a Desenzano Del Garda l’influencer Paola Turani. La modella, che vanta un milione di follower su Instagram, ha coronato il suo sogno d'amore con l’Imprenditore Riccardo Serpella, suo storico fidanzato al quale è legata da quando aveva diciotto anni, con un rito civile, all’americana.

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato al Turpellas Wedding, come è stato ribattezzato l’evento, a cominciare da Tomaso Trussardi, che era testimone dello sposo, per proseguire con Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e lo storico ex di Chiara Ferragni Riccardo Pozzoli.

Lei è una star del web

La coppia è meno appariscente dei Ferragnez, ma è super seguita sui social e la trentaduenne può essere pienamente definita una star del web tanto che il suo matrimonio è diventato uno degli eventi più seguiti sui social. E pensare che inizialmente Paola era poco interessata ai social e li utilizzava poco. La svolta è stata poi con Instagram.

Un catering stellato e tre cambi d’abito (come prima mise indossava un’ampia gonna di tulle, poi subito dopo la cerimonia ha indossato un abito bianco caratterizzato da una linea a sirena e infine, per ballare, ha scelto un modello corto) per questo matrimonio da favola nel quale non potevano mancare anche i cani della coppia. Felicissima Paola Turani ha condiviso la sua gioia con i suoi tanti fan:” E’ stato come vivere un sogno, un bellissimo sogno. Impossibile spiegare a parole le emozioni e la felicità provate. E’ stato tutto come avevo desiderato, anzi meglio ancora".