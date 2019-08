Paola Turci, l’incidente in auto 26 anni fa: “Poi una nuova vita”

Il 15 agosto 1993 Paola Turci rimase vittima di un terribile incidente. Oggi la cantante ha condiviso su Twitter una breve clip video per ricordare la circostanza ma soprattutto per rimarcare la sua rinascita successiva a quel fatto: "15 agosto. 26 anni fa, una nuova vita".

L’incidente avvenne sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Paola Turci subì tredici interventi al volto, di cui dodici soltanto sull’occhio, riportando profonde cicatrici per anni nascoste dai capelli lunghi.

Paola Turci e il racconto dell'incidente

"Quel giorno avevo chiamato tutti. Ero al telefono ma si staccava spesso - aveva raccontato qualche anno a Domenica Live - Ho guardato un istante la spina del telefono. Il mio driver ha urlato: attenta! Ho visto il guardrail che stavo per sfiorare, ho sterzato, ho visto un fosso. Non andavo veloce, ero a 120. Sterzo. Ho pensato: vado a sinistra e sbattere la macchina al guardrail, si fermerà. Non lo ha fatto. Ho chiuso gli occhi. La macchina ha cappottato".

"Ho sentito tutta la faccia aperta, come quando l’acqua batte sul viso sotto dal doccia, sentivo gli zampilli di sangue sulla faccia. Mi sono detta subito: Calmati. Sentire la faccia aperta e il sangue era irreale", ha ricordato nel corso dell’intervista con Barbara D’Urso.

15 agosto. 26 anni fa, una nuova vita pic.twitter.com/A0M59kz4M9 — Paola Turci (@paolaturci) August 15, 2019

Per Paola Turci oggi dopo l'incidente è un "secondo compleanno"

Da allora, da quel tragico giorno, Paola Turci è iniziata una lenta risalita, grazie anche all’affetto e al sostegno della sua famiglia.

Quella data oggi rappresenta per la cantante romana una sorta di "secondo compleanno". Sotto al tweet sono arrivati messaggi di affetto e stima da parte di ammiratori e colleghi. "Buon compleanno amica mia", le scriva Lucia Annibali. Giorgia posta un cuore, mentre Francesca Barra la definisce "fantastica".