Intelligenza ed ironia sono la cifra distintiva di Paolo Bonolis, che ne ha dato dimostrazione ieri, in un'intervista rilasciata a Verissimo, dosando momenti ironici ed importanti riflessioni, tra aneddoti professionali e di vita privata. Ma a fare il giro della rete questa mattina è un siparietto in cui il conduttore fa una battuta ficcante su Silvio Berlusconi, suocero della padrona di casa Silvia Toffanin. Impossibile per il pubblico non restare spiazzato, considerato il 'peso' del personaggio.

La battuta di Bonolis su Berlusconi a Verissimo

Tutto è successo mentre Paolo si stava accingendo a leggere un passo dedicato al padre tratto dal suo libro 'Perché parlavo da solo'. Come da prassi, Silvia ha fatto avvicinare un monitor presente in studio in modo che potesse vedere meglio il testo. "Va bene così", ha detto Bonolis. E Silvia: "Vuoi che ti avvicini il monitor?", ha insistito Toffanin. E il conduttore ne ha approfittato per scherzarci su: "Aho, e mica stai a parlare con tuo suocero!". Risate tra il pubblico in studio, conduttrice compresa.

La conversazione è poi proseguita con un racconto intimo di Paolo, in studio con la moglie Sonia Bruganelli, che ha spaziato dalla paternità al desiderio di diventare nonno. Impossibile non citare il recente matrimonio del figlio Stefano, avuto da da una precedente relazione con la psicologa americana Diane Zoeller. “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’”, ha raccontato il conduttore, che nel corso del colloquio si è addentrato nelle dinamiche dei rapporti inizialmente non semplici con i suoi ragazzi, rimasti a vivere in America con la madre dopo il divorzio. Ad essere stata determinante nell’equilibrio con Stefano e Martina, l’attuale moglie Sonia, madre dei suoi tre figli Davide, Silvia e Adele, verso cui Paolo ha avuto parole di grande stima.