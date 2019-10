Paolo Bonolis si racconta: “Per mio figlio ho sofferto tanto, ma ora sono felice”

Emozionatissimo, con gli occhi lucidi e la continua attenzione alla sistemazione della cravatta: chi lo ha visto al matrimonio del figlio Stefano con Candice Hansen, lo racconta così Paolo Bonolis, arrivato a New York la numerosa famiglia per presenziare con tutta l’empatia possibile al giorno più importante della vita del 35enne, nato dalle prime nozze con l’americana Diana Zoeller.

“Candice mi piace molto, sono felice” ha detto il conduttore televisivo, recente autore del libro ‘Perché parlo da solo (Rizzoli), al settimanale Oggi che ha riportato le sue dichiarazioni in merito proprio al rapporto con il suo primogenito, tanto cambiato nel corso degli anni.

Paolo Bonolis sul figlio Stefano: “L’ho perduto, poi l’ho cercato. Oggi siamo vicini”

Oggi Paolo Bonolis è felicemente sposato con Sonia Bruganelli, da cui ha avuto tre figli, Davide (15 anni), Silvia (17) e Adele (12). Dalla prima moglie (con la quale è stato sposato per cinque anni, dal 1983 al 1988) il popolare conduttore ha avuto il novello sposo Stefano e anche un'altra figlia, Martina, quest’ultima definita come “l’espressione più pura della dedizione e della compulsività creativa, assiste bambini con problematiche e scrive per il teatro”.

Ma è sul figlio Stefano che Paolo Bonolis si svela maggiormente: “Quando è nato non ero abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto, perché l’ho visto crescere fino ai quattro anni, poi l’ho perduto e poi l’ho ricercato. Oggi, finalmente siamo vicini”, ha ammesso lo showman che considera il ragazzo “libero, generosissimo e buono”, felice più che mai felice per lui che ha accanto a sé la donna che ama.

Il matrimonio di Stefano Bonolis (con finale piccante)

Il settimanale Oggi riporta i dettagli del weekend americano della famiglia Bonolis che ha soggiornato nella stanza di uno splendido hotel con vista grattacieli sulla Fifth Avenue prima del matrimonio di Davide e Candice. Dress code per gli uomini è stato l’abito blu o azzurro, rispettato alla lettera dal conduttore e dagli invitati. Splendida la sposa che ha indossato un abito di pizzo con coda di tre metri, boccoli e ciuffi fucsia, che, alla fine del party, è stata protagonista di un sexy siparietto con il neomarito: Stefano si è chinato ai suoi piedi, le ha alzato il vestito e le ha sfilato la giarrettiera tra gli applausi degli invitati e, naturalmente, di papà Paolo.

(Di seguito la foto di Candice Hansen, moflie di Stefano Bonolis, pubblicata sul settimanale Oggi)