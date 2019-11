Paolo Bonolis porta all'altare la figlia Martina: le foto del matrimonio

A un mese dal matrimonio del primogenito Stefano - che a ottobre ha sposato la fidanzata Candice Hansen -, Paolo Bonolis è tornato negli Stati Uniti per accompagnare all'altare Martina, la seconda figlia nata dal matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller.

Il padre della sposa, elegantissimo ed emozionato, aveva occhi solo per lei e il loro ballo, durante il ricevimento, è stato commovente. A New York insieme al conduttore, la moglie Sonia Bruganelli - testimone social di questa indimenticabile giornata - e i loro due figli Adele e Davide.

Una bella occasione per godersi una vacanza americana tutti insieme. Bonolis, con famiglia al seguito, è infatti ancora ospite nel resort di campagna in cui si sono state celebrate le nozze, a pochi chilometri dalla Grande Mela. Relax e qualche passeggiata in città, per un assaggio natalizio a stelle e strisce.