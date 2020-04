Paolo Bonolis diventa nonno, la figlia Martina è incinta

A cinque mesi dalle nozze, la cicogna è in arrivo per Martina Anne Bonolis e il marito Tito Garza. La secondogenita di Paolo Bonolis, nata dal primo matrimonio del conduttore con la psicologa americana Diane Zoeller, lo ha annunciato su Instagram, dove ha pubblicato una bella foto della pancia che inizia a farsi vedere: "Indosso una tuta maternità perché baby Garza arriverà a settembre e io sono una contadina incinta. Grazie Tito Garza per avermi messo al tappeto. Ottimo lavoro". Tra i primi commenti quello del fratello, Stefano Bonolis, entusiasta per il nipotino in arrivo, mentre il futuro nonno ancora tace (quantomeno sui social).

Martina e Tito vivono negli Stati Uniti, dove si sono sposati lo scorso novembre. E' stata quella l'ultima volta in cui Paolo Bonolis ha trascorso un po' di tempo con i figli - anche Stefano, il primogenito vive in America - ma con l'arrivo del primo nipote non ci penserà due volte a volare negli States per conoscerlo e abbracciare la sua Martina.