Bonolis presto nonno, ma la figlia vive a New York: "Sarà difficile andare a trovarla"

Da anti-social a protagonista delle dirette Instagram più divertenti e seguite degli ultimi due mesi. Ci voleva una pandemia mondiale per trascinare Paolo Bonolis verso il popolo della rete, ed è sul web che il conduttore si racconta tra pubblico e privato.

L'ultima chiacchierata con Er Faina, a cui ha confidato le emozioni ma anche le preoccupazioni di diventare nonno ai tempi del covid. Sua figlia Martina Anne, la secondogenita nata dal matrimonio con Diane Zoeller, è incinta e partorirà a settembre: "Ancora non sono nonno, lo sarò. E' il fascino sottile della decomposizione delle carni. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell'umido del vecchiume c'è anche diventare nonno. Mia figlia dovrebbe probabilmente partorire in quel di agosto o settembre. Sono felicissimo, soprattutto per lei".

La figlia di Bonolis, che si è sposata lo scorso novembre, vive a New York e sarà difficile per il conduttore raggiungerla con l'emergenza coronavirus: "Credo che avremo la difficoltà di andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti. Non so che succederà. L'importante è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che ci sarà anche in me".