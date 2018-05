Paolo Bonolis in ospedale con Elena Santarelli: “Grazie, hai un cuore grande”

Abituati a vederlo in tv simpatico, affabile, sempre pronto alla battuta che strappa una risata al suo pubblico, stavolta Paolo Bonolis si è reso protagonista di uno scatto davvero inconsueto che ha donato ai follower l’immagine più dolce di sé.

Il conduttore, infatti, si è recato all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per far visita ai giovani pazienti e alle loro famiglie. La foto che lo ritrae con il personale è stata postata in una storia su Instagram da Elena Santarelli, grande amica dello showman e della moglie Sonia Bruiganelli che, a sua volta, ha dedicato alla modella il pensiero “sei una donna pazzesca” in calce alla foto di sua figlia pubblicata sul suo profilo.

“Grazie Paolo, oggi hai portato un sorriso a tanti giovani pazienti e alle loro famiglie. Hai un cuore grande grande” ha scritto Elena Santarelli, mamma del piccolo Giacomo che da mesi si sottopone alle cure necessarie per guarire da una malattia.

La visita di Alessia Marcuzzi

Qualche mese fa, anche Alessia Marcuzzi ha donato lo stesso sorriso ai piccoli ricoverati nella struttura ospedaliera romana:

“Grazie amica mia per avermi fatto conoscere così tante belle persone oggi all’ospedale pediatrico Bambino Gesù” aveva scritto la conduttrice alla “guerriera vera amica”.