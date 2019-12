Paolo Bonolis svela l'ultima promessa al padre: “Intorno a noi c’è dell’impalpabile”

Paolo Bonolis è stato tra gli ospiti della puntata di ‘Domenica In’ in onda il 1° dicembre, protagonista di un’intervista con l’amica e collega Mara Venier che, partita dal suo recente libro ‘Perché parlavo da solo’, ha spaziato fino alla carriera e alla sua vita privata arricchita dalla sua splendida e numerosa famiglia. Lo spazio e gli argomenti trattati hanno permesso al conduttore di raccontare anche alcuni aneddoti del passato, tra cui quello tanto insolito quanto sconcertante per la straordinarietà successo a ridosso della morte del padre avvenuta poco prima della nascita della figlia Silvia.

Domenica In, Paolo Bonolis racconta la promessa fatta al padre

“Accadono cose attorno a noi piuttosto impalpabili, incomprensibili”, ha affermato Paolo Bonolis ricordando il rapporto con i genitori e in particolare quello con il padre, i cui ultimi giorni di vita sono coincisi con la fine di una delle gravidanze della moglie Sonia Bruganelli. “Mio padre era in ospedale, stava male, e mi disse ‘quando nascerà la bambina, se io non posso, porta a Sonia un mazzo di rose bianche'. Poi è morto ed è nata Silvia, che ha avuto dei problemi di cui occuparsi e chi si è ricordato di queste rose bianche… Quando arrivò maggio, ci accorgemmo che da un vaso in terrazza sul quale c'erano piantate rose rosse, erano spuntate tutte rose bianche”, ha dichiarato: “Chiesi al giardiniere, il quale ci disse che era una cosa impossibile e infatti l’anno successivo tornarono a fiorire rosse. Una cosa che per me rimane pazzesca”.

“Io sono agnostico e ho ‘difficoltà di gestione con il Vaticano’, ma credo che intorno a noi ci sia dell’impalpabile”, ha affermato ancora Bonolis, commosso per le immagini trasmesse da Mara Venier che lo ritraevano insieme alla moglie Sonia (“Stiamo bene. È la mia famiglia. Lei è una donna intelligente, è brava”) e ai sui suoi figli che, ha detto, “sono uno più bello dell’altro, sono molto orgoglioso”.