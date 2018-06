Bonolis "sparisce" dai social della moglie, Sonia Bruganelli replica ai fan

L'amore al tempo dei social passa anche attraverso una foto mancata e un like di troppo postato. E così, poiché negli ultimi giorni Sonia Bruganelli ha evitato di pubblicare scatti insieme al marito Paolo Bonolis, in rete si sono moltiplicati i sospetti. Che ci sia maretta?

In riva al mare, in rosticceria, al ristorante giapponese: diverse le foto condivise da Sonia in cui compaiono solo i figli Adele, Davide e Silvia e non il compagno Paolo, a cui è legata da circa vent'anni. E altrettante le domande curiose dei follower. Prima che i rumors si ingigantissero, però, Sonia ha preferito spegnere ogni dubbio: "Per chi chiede perché Paolo non è mai con me... a volte le cose sono diverse da quelle che ci mostrano", ha scritto in uno degli ultimi post, mettendo a corredo una foto del compagno seduto a pochi passi da lei. Allarme rientrato, insomma.