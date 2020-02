Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro inconsolabile: "Non posso pensare che Clizia stia fuori" (VIDEO)

(Nel video in alto, Paolo Ciavarro racconta la nostaglia da Clizia)

Avevano appena cominciato a conoscersi ma la loro storia è stata subito interrotta. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si stavano scoprendo sempre più complici nella Casa del Grande Fratello Vip, ma la influencer siciliana è stata squalificata a seguito delle gravi dichiarazioni su Tommaso Buscetta, pentito di mafia e collaboratore di giustizia. Ed ora Paolo confida tutta la sua nostalgia ai coinquilini rimasti in gara, tra nostaglia e sospiri d'amore.

Paolo Ciavarro e la mancanza da Clizia

Mentre in cucina i vari gruppi si avvicendano ai fornelli per la preparazione della cena Paolo raggiunge Fabio che seduto al tavolo osserva la cucina in fermento. Il pensiero dei due va ai due compagni d’avventura che sono usciti, Clizia e Andrea. L'eliminazione di ieri per le gravi affermazioni fatte in settimana ha destabilizzato tutti, soprattutto Paolo con cui aveva iniziato una conoscenza. “Non ci posso pensare che sta fuori” dice pensieroso Paolo che poi continua “è stato giusto così, lei è forte”.

La decisione di Grande Fratello trova d’accordo anche Fabio, l’attore crede che Clizia abbia capito l’errore. “Qui psicologicamente è dura” ribadisce Paolo che continua “non stavo così da parecchio tempo, come ha detto ieri io e lei abbiamo vinto” dice preoccupato soprattutto dalla lontananza dalla sua Clizia.

“Passa in fretta” prova a consolarlo Fabio. "Ho voglia di viverla, ma ce la farò” conclude il concorrente. E così sarà, visto che Clizia ha accettato l'appuntamento che Paolo le ha dato per quando sarà uscito dalla Casa: i due si prenderanno due birre sulla spiaggia di Fregene, finalmente lontani dalle telecamere e da occhi indiscreti.