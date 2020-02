Grande Fratello, Clizia e Paolo in crisi nella notte: lui la bacia, lei reagisce male

(Nel video in alto, Clizia e Paolo nella notte dopo la puntata)

Momenti di crisi nella notte tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Subito dopo la puntata i due si mettono a dormire insieme nella Capsule Hotel della Casa, ma non tutto va per il meglio. Clizia infatti si dice sempre più perplessa della relazione cominciata con il giovane e di come il rapporto potrebbe essere visto da fuori. “Tutta questa situazione non è facile, sono proprio stanca”, spiega. È evidente che sui due concorrenti iniziano a pesare le difficoltà che un amore in erba può incontrare.

Paolo e Clizia in crisi nella notte: colpa di una battuta su Pago?

Tutto è successo nel pieno della notte, quando Clizia ha spiegato di essere di cattivo umore. Paolo allora, vedendo il volto corrugato della compagna d’avventura, cerca di andarle incontro: “E io non ti sono stato accanto in questa giornata? Dove ho sbagliato?” mentre Clizia, dandogli le spalle, ripete, “Non mi sembra proprio, io scherzo ma ci rimango male, lasciamo stare” e prontamente il giovane la incalza aggiungendo “Non ci siamo proprio, è perché ho fatto la battuta 'C’è il letto di pago libero'?”.

Paolo e Clizia in crisi nella notte: lei ha paura del giudizio esterno

Clizia però sembra ancora fare resistenza al tentativo di confronto con Paolo e amareggiata dice “Non solo, te l’ho spiegato mille volte che io non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiano e che hanno detto anche i tuoi genitori”. Fuori dalla Casa, infatti, la situazione è delicata: Clizia ha una figlia, Nina, di quattro anni, ed è reduce dall'addio turbolento dal marito Francesco Sarcina (che l'ha accusata di averla tradita con il suo amico Riccardo Scamarcio); non solo: anche Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, si è detta perplessa della love story.

Ma subito Paolo, baciando decisamente la giovane, risponde “Lo so che tu hai molte cose in più da perdere di me, ma non ci devi pensare, conta solo quello che sentiamo” e Clizia lasciandosi andare aggiunge “Vorrei essere a cuore leggero come te, penso dieci volte in più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me, lo avevi detto anche tu” mentre il giovane deciso esclama “Ma che provocazione è? Per me esiste una sola realtà, i sentimenti sono gli stessi fuori o dentro, poi tu pensala come vuoi”.

Insomma, staremo a vedere se riusciranno ad appianare le divergenze e se Paolo riuscirà a tranquillizzare Clizia per continuare serenamente la convivenza forzata all’interno della Casa del Grande Fratello.