Clizia e Paolo, amore a gonfie vele: ecco la vacanza di passione in Sicilia

Chi pensava che la storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fosse un fuoco di paglia è stato presto smentito dai fatti. Legati da quando, ormai cinque di mesi fa, si sono baciati nella casa del Grande Fratello Vip, oggi i due volti televisivi si godono la quotidianità al riparto dalle telecamere e dalla distanza a cui li ha sottoposti il lockdown. Eccoli infatti, l'uno accanto all'altra, in occasione di una meravigliosa vacanza alla Baia dei Turchi, tra le località preferite di Clizia, siciliana doc.

L'ultimo weekend è stato super romantico. Paolo e Clizia si immortalano con un panorama da sogno alle spalle: il mare meraviglioso dell'isola. "In questa foto Paolo Ciavarro mi sta promettendo il diamante rosa", scherza l'influencer. E ancora una in braccio all'altro di fronte alla meravigliosa Valle dei Templi di Agrigento. E poi bagni in mare e cenette al tramonto.

La storia tra Paolo e Crizia (e Sarcina nel passato)

Che cosa ne penseranno Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori del giovane Paolo? Dopo essersi mostrati titubanti rispetto a questa love story, almeno in un primo momento, di certo anche loro ora si saranno ricreduti. La relazione tra Paolo e Clizia va a gonfie vele e si candida per essere una delle più chiacchierate dell'estate.

Una vera svolta per Clizia, che prima di entrare nel reality show di Canale 5 era alle prese con la turbolenta rottura con l'ex marito Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni a cui ha detto addio dopo reciproche accuse di tradimenti, e padre della figlia Nina. L'amore oggi è Paolo.