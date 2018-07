Incidente in moto per Paolo Crivellin: l'ex tronista in ospedale

Momenti di apprensione per Paolo Crivellin. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente con la moto lunedì mattina, come testimonia una sua storia su Instagram nella sala traumi di un ospedale.

L'immagine ha allarmato i fan, ma poco dopo è stata la fidanzata Angela Caloisi, conosciuta in questa edizione di Uomini e Donne, a dare qualche rassicurazione: "So che siete in pensiero - ha fatto sapere sui social - Paolo è stato investito in moto, non dovrebbe essere nulla di grave, forse una frattura alla spalla. Stiamo aspettando l'esito degli accertamenti, vi diremo dopo".

Paolo è dunque ancora in ospedale sotto osservazione, ma Angela non lo lascia un attimo. Occhi puntati in queste ore sui profili social della coppia, anche se la notizia più importante è che Paolo non è in gravi condizioni.