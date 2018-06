Paolo Maldini, un tuffo nel passato: "Fecero supporre una mia omosessualità"

Sono passati più di trent'anni dall'esordio di Paolo Maldini con la maglia del Milan, ma l'ex capitano rossonero ripensa ancora con emozione a quel periodo.

Appena sedicenne, un cognome pesante con cui fare i conti ogni giorno sul campo da calcio, e una schiera di giornalisti smaniosi di intervistarlo. Una delle prime interviste la ricorda benissimo, era con una giornalista della Gazzetta dello Sport, curiosa più della sua vita privata che del resto, come ha raccontato a Federico Buffa in occasione delle celebrazioni di Sky per i suoi cinquant'anni: "Non era tanto interessata all'aspetto sportivo. Indossavo una polo rosa, tra l'altro in dotazione alla squadra del Milan. Andò sulle domande personali, mi chiese se fossi fidanzato, all'epoca non lo ero. Nell'articolo fece supporre una mia omosessualità che sinceramente il giorno dopo mi mise in grandissimo disagio con i compagni".

Oggi sarebbe stato diverso, ma allora fu davvero imbarazzante per lui: "Certo, se me l'avessero fatta adesso mi sarei messo a ridere, ma ti puoi immaginare nel 1984-85 un ragazzo di 16 anni che si affaccia nel mondo dello sport con questo esordio sulla stampa. Le esperienze poi ti condizionano".