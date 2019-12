Paolo Ruffini rompe il silenzio e rivela: "Con Diana Del Bufalo ho sbagliato"

Paolo Ruffini, ospite in esclusiva domani a 'Verissimo', parla per la prima volta della fine della sua storia con l’attrice Diana Del Bufalo, avvenuta un mese e mezzo fa dopo quattro anni d'amore: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”.

Paolo Ruffini su Diana Del Bufalo

L’attore e presentatore toscano, ricordando la loro storia d’amore nata nel 2015 ricorda: “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia” prosegue “L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.

A Silvia Toffanin, che gli chiede se possa esserci un ritorno di fiamma, confida: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

Infine, parlando di un bilancio dell’anno 2019 che volge quasi al termine, Paolo rivela: “Quest’anno è stato importante. Finisco l’anno in modo più solitario, nostalgico e malinconico, ma con una consapevolezza. Sto cercando di evolvermi, di imparare ad essere un pochino più morigerato. Bisogna accettarsi, non si può essere sempre perfetti, la vita è fatta di difetti”.

L'addio tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

Così, una settimana fa, Diana ha comunicato via Instagram la rottura con Paolo: "Con il rischio di sembrare patetica - ha scritto in un post - comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui... Tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano. La grande delusione e l'immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna... Per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! E' poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso... ascoltatelo. Grazie a tutti".