Gf Vip, Belen su papà Gustavo: "E' un pazzo, se va nella Casa ci rovina tutti"

I pettegolezzi seguiti alla partecipazione al Gf Vip dei fratellini Cecilia e Jeremias hanno messo a dura prova Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, interpellata oggi sul possibile ingresso nella Casa di papà Gustavo, pone il suo veto.

L'ipotesi di 'reclutamento' di Gustavo nella prossima edizione del reality show di Canale 5 era stata lanciata proprio dalla conduttrice Ilary Blasi che, in modo scherzoso, lo aveva indicato come possibile concorrente. Ora però, Belen confessa tra il serio e il faceto che non sarebbe d'accordo: "È il più pazzo della famiglia, se va ci rovina tutti", spiega al settimanale Chi.

Le parole di Belen seguono alla forte risonanza mediatica in cui sono incappati i fratelli nel corso delle passate settimane. Cecilia e Jeremias, infatti, pur avendo animato le vicende di questa edizione del programma, si sono attirati un gran numero di critiche, ed è probabile che Belu voglia risparmiare lo stesso trattamento all'adorato papà.