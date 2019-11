Nara-Icardi, il papà della showgirl: "Storditi da fama e soldi, non ci parliamo"

Wanda Nara e Mauro Icardi? "Sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono, e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano a lui", non ha dubbi Andrès Nara, padre della showgirl, che negli ultimi giorni ha rilasciato diverse dichiarazioni ai media argentini.

Sono lontani da qualche anno ormai: "Con Wanda non ci parliamo - ha rivelato a Radio Mitra, come riporta Il Giornale - Con Mauro non ho rapporti perché non avevo davvero la possibilità. Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale. Non è che mi piaccia o meno, non lo conosco. Non mi interessa la sua fama né i suoi soldi. Non mi è piaciuto come è cominciata la situazione anche se dopo la situazione è migliorata, hanno avuto tre figlie".

Ad incrinare ancora di più il rapporto tra padre e figlia, infatti, sarebbe stata proprio la separazione da Maxi Lopez. Il signor Andrès è ancora in contatto con lui e non lo condanna: "Sto difendendo la situazione di Maxi e questa cosa forse la disturba - ha spiegato nel programma tv argentino 'Confrontandos' -. Quello successo tra lui e Wanda è stato un disastro, però non dimentico il tipo di persona che lui è stato con me, così come non dimentico che lui è il padre di tre dei miei nipoti".