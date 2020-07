Enzo Salvi: "Fly sta combattendo, un miracolo. Grazie alle vostre preghiere"

La storia del pappagallo Fly, preso a sassate durante un volo in un campo, ha commosso l'Italia. E così il suo padrone Enzo Salvi - anch'essa aggredito dopo aver provato a difenderlo - aggiorna giorno dopo giorno i follower sulle sua condizioni. La lotta dell'animale è tosta, ad averlo colpito è infatti un trauma cerebrale abbastanza importante, ma lui sembra avere tutta la voglia di combattere. Stamattina "un altro grande progresso".

Enzo Salvi: "Un miracolo, Fly combatte"

Salvi racconta che questa mattina per la prima volta Fly è uscito dalla gabbia, tornando ad andare in avanscoperta dopo il terribile trauma dell'incidente. "Amici questa notte dopo aver controllato Fly ho lasciato la porta della gabbia aperta perché finora non si è mai mossso dalla sua posizione", racconta l'attore romano, "Mi sono poggiato sulla poltrona vicino alla sua gabbia e mi sono addormentato. Questa mattina sono stato svegliato da questa immagine. Non credo ai miei occhi".

"Non ho parole per descrivere questo vero “miracolo” - prosegue il comico - e lo voglio condividere tutti tutti voi che mi state dimostrando il vostro amore per il mio piccolo guerriero rimasto vittima di tanta crudeltà".

Decine di migliaia i like al post in poche ore. E tantissimi commenti. Tutti pronti a fare il tifo per il belissimo pappagallo.

"Pene ridicole per chi maltratta animali"

Nei giorni scorsi, inoltre, Salvi ha espresso tutto il suo disappunto per "le pene ridicole imposte al reato di maltrattamento per gli animali". "Qualche mese di carcere che non sarà mai scontata o di una multa che non sarà mai pagata - osserva - In uno stato civile non può un tale soggetto essere lasciato a piede libero e magari continuare a maltrattare altri animali o persone. Mentre il mio Fly sta soffrendo, lui va girovagando senza aver visto per un solo minuto il carcere. Servono pene più aspre e un maggiore controllo del territorio. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore per la vostra Solidarietà".