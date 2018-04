Pasqua 2018: come festeggiano i vip, scatto dopo scatto

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", recita il proverbio. E i vip lo hanno preso alla lettera: scampagnate, viaggi in giro per il mondo, ma anche semplici pranzi in famiglia, in questi giorni i volti dello spettacolo, finalmente lontani dai riflettori, si ritagliano qualche ora di relax.

Attori, showgirl e cantanti raccontano le feste sui social. Da chi, come Caterina Balivo, si scioglie tra le braccia del marito Guido Maria Brera e della figlia Cora, nata lo scorso agosto, a chi, come Fedez e Chiara Ferragni si vive la prima Pasqua da mamma e papà. Poi c'è Federica Panicucci, che è volata a Dubai per godersi un po' di sole. E ancora Heather Parisi, che invece non si riposa ed è in viaggio verso l'Italia con i gemelli, in vista della partenza di "Amici", dove siederà in commissione.

L'album delle vacanze è su Instagram. E abbiamo raccolto gli scatti più belli.