Patrizia De Blanck, racconto drammatico a Pomeriggio 5: “Ho rischiato di morire”

(Il racconto di Patrizia De Blanck a Pomeriggio Cinque)

Patrizia De Blanck ha scelto la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ dell’amica Barbara d’Urso per parlare per la prima volta del gravissimo problema di salute che l’ha colpita, mettendo a serio rischio la sua vita.

"Sono scampata alla morte" ha esordito la contessa in collegamento con lo studio televisivo insieme alla figlia Giada per spiegare le cause del volto tumefatto mostrato nelle foto pubblicate dal settimanale Nuovo e provocato da un’infezione.

"Quella foto che hai visto è una foto in via di guarigione. È la seconda volta che salvo la vita a mamma ma bisogna stare a sentire i segnali del proprio corpo”, le parole di Giada, cui hanno fatto seguito quelle di Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck: "Ho rischiato una meningite fulminante"

“Stavo piangendo tantissimo per la morte della mia cagnolina, e tutte quelle lacrime hanno chiuso il condotto lacrimale, causando un'infezione, che dall'occhio stava per estendersi fino al cervello”, ha detto ripercorrendo quell’esperienza terribile nella quale un ruolo fondamentale è stato ricoperto dalla figlia Giada che l’ha convinta a rivolgersi al centro oftalmico di Roma, dove è stata subito curata.

“Il dottore mi ha detto che un’altra notte così e mi sarebbe venuta una meningite fulminante: sarei potuta morire”. Dopo la terribile esperienza, Patrizia ha deciso di lanciare un messaggio molto importante: "Ascoltate il vostro corpo: se state male andate dai medici".