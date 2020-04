Giulia De Lellis si sbottona: "Vi racconto il giorno in cui ho perdonato Andrea Damante"

"Vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo". E' confusa Giulia De Lellis, che un paio di settimane fa ha ufficializzato il ritorno di fiamma con il dj veronese Andrea Damante dopo due anni di lontananza e diversi tradimenti subiti. La confessione arriva durante una diretta pubblicata su Instagram ieri sera, durante la quale l'influencer si lascia andare a qualche confidenza insieme ai suoi follower, anch'essi parecchio confusi.

Perché Giulia De Lellis ha perdonato Andrea Damante

Com'è possibile che Giulia, ovvero colei che ai tradimenti di Damante dedicò un libro ('Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza', campione di vendite in libreria), abbia deciso di fare un passo indietro e rimangiarsi tanta rabbia? "Io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più) - risponde oggi a chi glielo chiede - ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la caz**ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto". E poi ancora ha aggiunto: "Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ co***ne). È capitato a tutti".

E pensare che, appena qualche mese fa, Giulia si diceva incapace di perdonare. Oggi, dunque, riscriverebbe il libro? "Assolutamente sì - dice senza dubbi - Perché no scusa? Ha fatto bene a me e tanti di voi. E sì, è uscito un anno dopo circa averlo scritto, ma rivivere tutto mi ha fatto bene comunque!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il perdono è dunque arrivato due anni fa. Pochissimo tempo dopo la rottura, insomma. Nel frattempo, entrambi si sono consolati su altri lidi. Il dj ha collezionato diverse scappatelle senza mai ufficializzare alcuna relazione importante. Giulia, invece, è stata legata per diversi mesi (e fino al mese scorso) al campione di MotoGp Andrea Iannone, a cui però ha presto detto addio. E adesso i Damellis si ritrovano a vivere il lockdown sotto lo stesso tetto, a Pomezia, città d'origine di Giulia. Perché si sa: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano.